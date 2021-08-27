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Коронавирус подхватил еще 481 житель Ростовской области

Коронавирус подхватил еще 481 житель Ростовской области
В Ростовской области ежедневный прирост инфицированных не уменьшается. За сутки с 30 по 31 августа диагноз подтвердился у 481 человека.

В числе новых заболевших - 191 человек от 18 до 45 лет, 150 - люди от 46 до 65 лет. По информации регионального правительства, эти возрастные категории составляют порядка 70% всех инфицированных. Вирус подхватили 73 ребенка и 49 пенсионеров от 66 до 79 лет. Меньше всего зараженных оказалось среди пожилых людей - 19 заболевших.

По количеству новых пациентов с COVID-19 донской регион занимает пятое место в России. Лидирующей тройкой остаются Москва (1 162) и область (758), а также Свердловская область (516). С небольшим отрывом четвертую позицию занимает Санкт-Петербург (513).

Всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 124 411 жителей Ростовской области. Из них 5 988 не смогли побороть инфекцию.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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