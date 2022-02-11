Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коронавирус подхватил еще 4 041 человек в Ростовской области

Коронавирус подхватил еще 4 041 человек в Ростовской области
В Ростовской области снова растет число людей с подтвержденным коронавирусом. За сутки с 14 по 15 февраля диагноз подтвердился у 4 041 человека.

Большинство новых пациентов c COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет (37,8%). На втором месте по числу зараженных оказались люди от 46 до 65 лет (32,5%), а на третьем - дети (14% несовершеннолетних). Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры от 66 до 79 лет и 3,7% - старше 80.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 270 879 человек. По информации регионального правительства, 10 180 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.