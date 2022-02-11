Коронавирус подхватил еще 4 041 человек в Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области снова растет число людей с подтвержденным коронавирусом. За сутки с 14 по 15 февраля диагноз подтвердился у 4 041 человека.Большинство новых пациентов c COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет (37,8%). На втором месте по числу зараженных оказались люди от 46 до 65 лет (32,5%), а на третьем - дети (14% несовершеннолетних). Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры от 66 до 79 лет и 3,7% - старше 80.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 270 879 человек. По информации регионального правительства, 10 180 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.