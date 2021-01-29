Координатора ростовского штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника
Координатор ростовского штаба Алексея Навального выпущена из спецприемника. Ксения Середкина отбывала административный арест по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов».
2 февраля около 14.00 Ксения вышла со стороны запасного выхода спецприемника на Семашко, 1. Ее встречали юрист, адвокат, журналисты и сотрудники штаба Навального, в том числе Валерия Дзбоева. Девушку, задержанную вместе с Середкиной накануне первого митинга в поддержку Навального, выпустили из-под ареста в Шахтах накануне.
Напомним, Середкину задержали 22 января в хостеле. Не дав ей одеться, девушку повезли в отдел полиции, а затем в суд. После отбывания трехдневного ареста ее снова задержали и дали уже восемь суток. Несмотря на попытки оспорить решение, матери 11-летнего ребенка пришлось отсидеть восемь дней в спецприемнике.