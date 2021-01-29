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Координатора ростовского штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника

Координатора ростовского штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника
Координатор ростовского штаба Алексея Навального выпущена из спецприемника. Ксения Середкина отбывала административный арест по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов».

2 февраля около 14.00 Ксения вышла со стороны запасного выхода спецприемника на Семашко, 1. Ее встречали юрист, адвокат, журналисты и сотрудники штаба Навального, в том числе Валерия Дзбоева. Девушку, задержанную вместе с Середкиной накануне первого митинга в поддержку Навального, выпустили из-под ареста в Шахтах накануне.

Напомним, Середкину задержали 22 января в хостеле. Не дав ей одеться, девушку повезли в отдел полиции, а затем в суд. После отбывания трехдневного ареста ее снова задержали и дали уже восемь суток. Несмотря на попытки оспорить решение, матери 11-летнего ребенка пришлось отсидеть восемь дней в спецприемнике.

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