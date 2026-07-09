Конец эпохи: в Ростове-на-Дону снесут дом погорельцев на Театральном спуске

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Уже этой осенью в Ростове-на-Дону исчезнет ещё один кусочек городской истории: до середины октября планируют снести многоквартирный дом на улице Седова, 171/6. Об этом сообщает портал Donday.Трагедия, разделившая жизнь местных жителей на «до» и «после», случилась 21 августа 2017 года. Возгорание началось в районе Чувашского переулка, а к вечеру огонь охватил новые кварталы — перекинулся на Грибоедовский переулок и улицы вблизи Седова. Сильнее всего выгорели территории между улицей 7‑го Февраля и Нижнебульварной: там огонь практически стёр с лица земли целые кварталы. В результате пожара погиб один человек, сотни ростовчан остались без жилья.Среди тех, чья судьба переплелась с этой трагедией, — Анна Антошина. В доме на Седова прошла почти вся её жизнь: сюда её привезли из роддома, здесь жили бабушка с дедушкой, сюда она переехала с мужем, здесь родился её сын. После пожара семья получила компенсацию и обустроилась в другом районе, но Анна до сих пор с грустью вспоминает родные стены.«С этим домом связана почти вся моя жизнь. Тут мы делали первый ремонт, тут всё было своё, привычное… Когда проезжаю мимо, всегда заглядываю в родные окна. Тяжело вспоминать, да и не забывается ничего. Просто привыкаешь жить по‑новому, а память живёт», — делится ростовчанка.Анна с иронией вспоминает, что разговоры о сносе дома ходили ещё в советское время: отцу женщины не раз говорили, что здание вот‑вот демонтируют. Однако дом простоял 109 лет — пережил не одно поколение и едва ли не десяток прогнозов о скором сносе. Теперь же его демонтаж обойдётся бюджету в 3,6 миллиона рублей. Сама Анна считает эту сумму неоправданно большой: за девять лет после пожара от здания остались лишь полуразрушенные стены.Расследование причин пожара длилось два года. Изначально основной версией считался умышленный поджог — тем более что многие жители рассказывали о настойчивых предложениях выкупить их жильё по заниженным ценам. Но в итоге следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стало техническое происшествие: из‑за провисания проводов произошло короткое замыкание, искра попала на несанкционированную свалку мусора, и пламя стремительно перекинулось на жилые постройки.На скамье подсудимых оказались три человека: бывший заместитель главы администрации Пролетарского района, начальник Восточного РЭС филиала АО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» и старший мастер производственного участка. Их обвиняли в халатности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества.Начальник РЭС Павел Трунов был признан виновным и приговорён к двум годам и двум месяцам лишения свободы, но в итоге освобождён от наказания из‑за истечения срока давности. В августе 2023 года закрыли дело и в отношении бывшего замглавы района Марины Беляевой — по той же причине. Что касается Игоря Безземельного, проходившего по делу вместе с Труновым, он скончался после продолжительной болезни.Сразу после пожара власти заявляли, что на месте сгоревших кварталов не появятся новые жилые комплексы. В планах значились зелёная зона, театр и другие общественные пространства для горожан. Однако спустя почти десять лет ни одна из этих идей так и не воплотилась в жизнь.