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Компания по производству алюминия в Ростовской области находится в процессе банкротства. Как сообщает портал по проверке и анализу юридических лиц и предпринимателей, финансовая устойчивость предприятия «Форте Металс ГмбХ» оценивается как низкая.Организация зарегистрирована в Новочеркасске с 8 октября 2013 года. Основной вид деятельности — производство алюминия. Учредителями выступают несколько физических лиц. Предварительно проблемы начались еще в 2024 году. Тогда была замечено незначительное сокращение штата.Через год выручка сократилась на 24,7% по сравнению с 2024 годом и составила 9,43 млрд рублей. Вместо чистой прибыли в 226,6 млн рублей в 2024 году компания получила чистый убыток в размере 261,6 млн рублей. Рентабельность деятельности стала отрицательной.По данным сайта арбитражного суда Ростовской области, организация участвует в 38 делах, из которых 24 находятся в производстве на сумму около 3,3 млрд рублей. В основном компания выступает ответчиком. Значительная часть разбирательств связана с ценными бумагами. Также имеются дела о банкротстве и неисполнении обязательств.По состоянию на 1 июня 2026 года компания имеет налоговую задолженность в размере 1,04 млн рублей.