Компания «ЮгСтройИнвест» сдала два литера в умном квартале smartpolét

Фото: «ЮгСтройИнвест»

В «Новом Ростове» сданы два дома в умном квартале smartpolét. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» успешно построила оба дома в срок.ЖК «Smartpolét» находится в десяти минутах от центра города. В квартале реализована концепция "без машин". Во дворах - современные детские и спортивные площадки, тренажеры. Территория закрытая и охраняемая, а значит, более безопасная для взрослых и детей. Рядом также располагается парк Авиаторов.Квартал разработан с акцентом на повышенный комфорт и создаётся в рамках программы по улучшению качества жизни в городе. От своих комфортных квартир в новых литерах получили ключи 499 семей.Это первый микрорайон «Нового Ростова», который застройщик возводит по проекту комплексного развития, по соглашению с правительством Ростовской области. Вмсте с домами ГК «ЮгСтройИнвест» возводит необходимые социальные объекты. Построен детский сад на 200 мест. Строится школа на 1100 учеников.Для новоселов в честь сдачи застройщик организовал праздник с музыкой, угощениями, развлекательной программой для взрослых и детей. Кроме этого, ГК «ЮгСтройИнвест» уже приступила к строительству следующих домов в квартале «Smartpolét» и планирует в этом году представить новый концептуальный проект в Ростове.Erid: 2SDnjePLPVW Реклама. Застройщик ООО «СЗ-1 «ЮСИ-ДОН», ИНН 6163148597.