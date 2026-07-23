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Коммунальные и экстренные службы Ростова перевели на усиленный режим из-за дождей

Коммунальные и экстренные службы Ростова перевели на усиленный режим из-за дождей
В Ростове-на-Дону экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим из-за дождей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин 23 июля.

В донском регионе ранее объявили штормовое предупреждение о сильных дождях с грозой и ветром. Оно будет действовать 23-24 июля.

Перед коммунальными и экстренными службами поставлена задача - оперативно реагировать на изменение погодных условий и устранять последствия непогоды.
Фото: Rostov.ru
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