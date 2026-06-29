Комбикормовый завод в Ростовской области выставили на продажу за 80 млн рублей

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Крупный производитель комбикормов в станице Милютинской Ростовской области выставлен на продажу за 80 миллионов рублей. Объявление о продаже производственного комплекса, общая площадь которого составляет 21 тысячу квадратных метров, появилось на популярной онлайн-платформе в июне.Предприятие включает в себя здание комбикормового завода (2 112,4 кв. м), склад химикатов (668,5 кв. м), склад хранения комбикорма (302,1 кв. м) и административное здание (209,3 кв. м). На территории завода предусмотрены места для хранения 270 тонн зерна и 250 тонн подсолнечника. В комплекте с производственными мощностями покупатель получит сварочное оборудование, автопарк, трактора, комбайн, гараж и мастерскую.Производственная линия завода способна выпускать до 150 тонн гранулированных кормов в смену, покрывая потребности в питании для широкого спектра сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу и рыбу. Предприятие обладает новыми патентами, лицензиями и успешно прошло аттестацию в Ростехнадзоре, что свидетельствует о соответствии высоким стандартам безопасности и качества.Стоит отметить, что данная попытка продажи не первая. В феврале этого года завод уже пытались реализовать, но тогда цена была установлена на уровне 50 миллионов рублей и покупателя найти не удалось.