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Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на 116 человек

Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на 116 человек
В Ростовской области от коронавируса выздоровели более 17,5 тысячи человек. Информацию об этом опубликовало региональное правительство.

По состоянию на 2 октября число дончан, вылечившихся от коронавируса, достигло 17 749. Из них 116 - за прошедшие сутки.

В стационарах находится 1 581 житель Ростовской области, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ, эти больные находятся в тяжелом состоянии.

Растет и количество жертв пандемии. За минувшие сутки зарегистрировали еще 10 дончан, скончавшихся от COVID-19. Всего от коронавируса умерли 514 человек.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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