Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области увеличилось на 116 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели более 17,5 тысячи человек. Информацию об этом опубликовало региональное правительство.По состоянию на 2 октября число дончан, вылечившихся от коронавируса, достигло 17 749. Из них 116 - за прошедшие сутки.В стационарах находится 1 581 житель Ростовской области, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ, эти больные находятся в тяжелом состоянии.Растет и количество жертв пандемии. За минувшие сутки зарегистрировали еще 10 дончан, скончавшихся от COVID-19. Всего от коронавируса умерли 514 человек.