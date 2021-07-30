Количество суицидов в донских колониях выросло на 150% за полгода

С начала 2021 года в колониях Ростовской области на 150% выросло количество суицидов. Такие данные приводит DonDay.ru со ссылкой на прокурора Ростовской области Романа Праскова.Выходит, что по итогам полугодия рост смертей среди заключенных увеличился с двух человек до пяти. Также на 12% выросло число актов членовредительства (с 91 до 100). Кроме того, один осужденный скончался от отравления наркотическими веществами.Напомним, 3 марта текущего года в ИК № 5 города Константиновска сразу пять заключенных пытались покончить с собой. Таким образом они выразили свое несогласие с решением суда. Еще нескольких лишенных свободы нашли повешенными в колонии Новочеркасска.