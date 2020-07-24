Количество находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса на Дону достигло 6 556 человек

В Ростовской области количество находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируа достигло 6 556 человек, из которых 6 544 – на самоизоляции по месту жительства. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.По данным на 26 июля, за сутки число обследуемых на наличие COVID-19 выросло на 224 дончанина. За весь период пандемии сняли медицинское наблюдение с более 66 тысяч человек.Общее число инфицированных коронавирусом достигло 12 270 жителей Ростовской области. Скончались от COVID-19 уже 203 пациента.