Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коктейль от похмелья: главврач ФК «Ростов» поделился рецептом живительного напитка

Коктейль от похмелья: главврач ФК «Ростов» поделился рецептом живительного напитка
Главврач ФК «Ростов» поделился рецептом коктейля от похмелья. Видео от Владимира Шуляка опубликовано 2 января на официальной странице клуба в соцсетях.

Для приготовления живительного напитка в стакан нужно мелко нарезать свежий огурец и укроп. Добавить три чайной ложки сахара, по вкусу - черный и красный перец, а также немного соли. В конце разбавить все кефиром и перемешать, желательно в блендере.

Рецепт пришелся по вкусу болельщикам клуба. Видео набрало около шести тысяч просмотров.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.