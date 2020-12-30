Коктейль от похмелья: главврач ФК «Ростов» поделился рецептом живительного напитка

Главврач ФК «Ростов» поделился рецептом коктейля от похмелья. Видео от Владимира Шуляка опубликовано 2 января на официальной странице клуба в соцсетях.Для приготовления живительного напитка в стакан нужно мелко нарезать свежий огурец и укроп. Добавить три чайной ложки сахара, по вкусу - черный и красный перец, а также немного соли. В конце разбавить все кефиром и перемешать, желательно в блендере.Рецепт пришелся по вкусу болельщикам клуба. Видео набрало около шести тысяч просмотров.