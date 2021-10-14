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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится выше единицы

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится выше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится выше единицы. Сведения об этом содержатся на сайте правительства донского региона.

По данным на 16 октября, число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось на 570. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 502. Коэффициент распространения инфекции - 1,05. Это значит, что один заболевший может заразить одного здорового человека. Этот показатель уже несколько дней держится на одном уровне.

За минувшие сутки медики зафиксировали 33 жертвы опасного вируса. А 16 октября от последствий коронавируса скончался 12-летний ребенок.
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