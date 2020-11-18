Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области поднялся до 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса впервые за минувшие две недели превысил отметку 1. Об этом 20 ноября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч населения составляет 876,5. Коэффициент заболеваемости в донском регионе впервые с 9 ноября подскочил до 1,1. Также незначительно увеличилось и количество зараженных COVID-19. За последние 24 часа ряды больных новой инфекцией пополнили 311 человек, а общее число дончан с коронавирусом составляет 36 834 пациента.Однако количество жертв пандемии тоже выросло. За прошедшие сутки в регионе зафиксирован новый рекорд - 20 скончавшихся от нового вируса. Всего COVID-19 унес жизни уже 1 151 человека.