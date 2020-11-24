Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области держится на единице

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным почти неделю. Об этом 26 ноября сообщило правительство области.Показатель заболевших составляет 921,1 на 100 тысяч жителей населения. Коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня и составляет 1. Несмотря на его стабильность, количество заболевших дончан ежедневно увеличивается на несколько сотен. Так, за последние 24 часа медики выявили 315 случаев инфицирования, а общее количество зараженных выросло до 38 706. Из них 1 252 человека не справились с новым вирусом. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 61 года до 86 лет и восемь мужчин от 31 года до 80 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.