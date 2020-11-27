Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области все еще держится на единице

В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом 11-е сутки сохраняет значение единицы. Актуальную информацию предоставило региональное правительство.По состоянию на 30 ноября показатель зараженных составляет 952 на 100 тысяч жителей. Впервые за текущий месяц это значение увеличилось на восемь единиц за сутки - прежде оно составляло не более 7,8. Коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным и держится на уровне единицы.При этом количество зараженных по-прежнему растет. За последние 24 часа коронавирусом заболели 334 жителя донского региона, а общее количество инфицированных достигло 40 007 человек. Из них 1 326 не смогли побороть опасный вирус. Лишь за прошедшие сутки жертвами пандемии стали восемь женщин в возрасте от 62 до 84 лет и семеро мужчин от 38 до 80 лет.Несмотря на увеличение случаев смертности и заражения, вводить дополнительные ограничения на Дону пока не планируют.