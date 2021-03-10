Коэффициент распространения в Ростовской области составляет 0,94

В Ростовской области коэффициент распространения остается неизменным. По состоянию на 12 марта он равен 0,94. Этот показатель держится ниже единицы уже два месяца. Зафиксировано и снижение ежедневного числа заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 243 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 76 240 жителей региона.В связи с улучшением ситуации по коронавирусу в Ростовской области смягчили ограничения. С 9 марта закрытые спортсооружения могут быть заполнены наполовину не только во время проведения соревнований, но и других спортивных мероприятий. Кроме того, пациенты снова могут получать плановую амбулаторную помощь и курсовое лечение.