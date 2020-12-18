Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился до 1,03

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 резко снизился. По состоянию на 21 декабря он равен 1,03.Число новых инфицированных при этом не уменьшилось. За последние 24 часа медики выявили 387 случаев заражения. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 47 783 человека. Из них 1 836 пациентов не справились с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве. За минувшие сутки инфекция унесла жизни восьми дончан - впервые за декабрь это число не превысило 20 человек. Жертвами стали две женщины в возрасте 71 года и 75 лет и шестеро мужчин от 61 года до 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу с 1 декабря в области ввели дополнительные ограничения. Это запрет на проведение массовых мероприятий (с 22 до 7 часов), использование пиротехники и сокращение допустимой посадки в кинотеатрах до 25%. Кроме того, в донском регионе закрыли все ледовые катки, расположенные в торгово-развлекательных центрах. При этом ежедневный прирост новых инфицированных составляют сотни человек, а коечный фонд по-прежнему переполнен. Такими темпами вся система здравоохранения Ростовской области может разрушиться под натиском COVID-19.