Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области сохраняется на единице

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса все еще сохраняется на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.Показатель заболевших на 100 тысяч населения увеличивается с каждым днем. За последние сутки он вырос с 876,5 до 891,4. При этом коэффициент заболеваемости коронавирусом уже вторые сутки сохраняется на уровне единицы. До этого цифра составляла 1,01.Стоит отметить, что данный показатель непосредственно влияет на снятие или введение карантинных запретов. Он показывает, сколько человек может заразить один инфицированный прежде, чем ему назначат обязательный режим самоизоляции.