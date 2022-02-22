Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова пошел на спад

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова уменьшается. За сутки с 23 по 24 февраля он снизился до 1,04. При этом показатель заболеваемости подскочил почти на сотню единиц - с 7 239 до 7 338 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 3 508 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 308 400 человек. Последнее время у большинства пациентов с COVID-19 выявляют штамм «омикрон». Эта разновидность намного быстрее распространяется, но переносится, как правило, легче.Коронавирус с начала пандемии унес жизни 10 278 человек. По информации регионального правительства, шесть из них скончались за прошедшие сутки. Это четыре женщины в возрасте от 68 до 94 лет и двое мужчин - 55 и 85 лет.