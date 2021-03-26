Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области приблизился к единице

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 приблизился к единице. По данным на 29 марта он равен - 0,99. Примечательно, что накануне он был на этой же отметке, хотя ранее значения были на 0,01 нижеСтабильным остается и ежедневный прирост заболевших. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 242 человека. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (112 человек, или 46,2%). На второе место впервые за несколько месяцев опустилась возрастная группа от 46 до 65 лет - всего 66 человек, или 27,2%. Еще меньше зараженных выявили среди пенсионеров от 66 до 79 лет (37 человек, или 15,5%). Также вирус обнаружили у 18 детей (7,3%) и девяти пожилых дончан старше 80 лет (3,8%).С начала пандемии диагноз подтвердился у 80 357 жителей региона. Из них 3 533 пациента не смогли побороть COVID-19. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 12 человек в возрасте от 41 года до 84 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.