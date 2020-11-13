Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области поднялся до единицы

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до единицы. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 17 ноября, показатель заболевших новой инфекцией составил 854,5, что на 7,5 единицы больше значения предыдущего дня. При этом коэффициент распространения коронавируса увеличился до единицы. На протяжении последней недели он держался на отметке 0,99.Кроме того, в регионе увеличилось и количество зараженных. Лишь за минувшие сутки опасный вирус подхватили 312 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии коронавирусом заболели 35 907 человек, из которых 1 094 не смогли справиться с инфекцией. Большинство умерших составили дончане старше 60 лет с хроническими заболеваниями.