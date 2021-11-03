Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остался на отметке 1,05

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущих дней. По данным на 8 ноября, он держится на отметке 1,05. Более того, этот показатель оставался неизменным всю неделю локдауна. Это значит, что ежедневное число людей, которых может заразить каждый инфицированный, не уменьшилось. Эпидситуация практически не улучшилась, но на Дону не стали продлевать жесткие ограничения.За сутки коронавирус подхватили 649 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 161 244 человека. Большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, от COVID-19 скончались 7 963 человека. Из них 20 умерли за минувшие сутки.