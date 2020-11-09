Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается ниже единицы. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 11 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 810,1. Коэффициент распространения инфекции – 0,99. Примечательно, что коэффициент держится ниже единицы уже несколько дней. Это положительная динамика, ведь, как говорил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, эпидемиологическая ситуация в регионе будет стабилизироваться, если этот показатель не будет превышать единицу.Коэффициент распространения инфекции показывает, сколько инфицированный коронавирусом человек может заразить здоровых людей. По состоянию за последние сутки один заболевший заражает не больше одного человека.Несмотря на это, количество зараженных только растет. За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 308 дончан, и на утро 11 ноября нарастающим итогом число зараженных достигло 34 042. Жертвами инфекции стали 18 человек, а общее число умерших от опасного вируса достигло 994 человек.