Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается неизменным

Уже несколько дней подряд коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.По данным на 20 августа, этот показатель равен единице. Уже несколько дней подряд он неизменен. Это значит, что один зараженный человек сможет заразить только одного здорового. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2 834.Напомним, в Ростовской области уже более 119 тысяч человек получили диагноз «коронавирус». Из них 489 - за последние сутки. Жертвами болезни за все время пандемии стали 5 689 человек.