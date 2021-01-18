Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области неделю держится на единице
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным на протяжении недели и равен единице. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 1 416 на 100 тысяч населения. За сутки с 19 по 20 января он увеличился на 10 единиц.
При этом растет и количество пациентов с коронавирусом. Опасную инфекцию подхватили еще 388 человек. По информации правительства региона, с начала пандемии диагноз подтвердился у 59 488 человек. Из них 2 397 пациентов не смогли побороть вирус. Из них 10 женщин и 17 мужчин скончались за прошедшие сутки.
Из-за напряженной ситуации по COVID-19 в регионе продлили ограничительные меры. Общепиты по-прежнему не могут работать с 22 до 7 часов, а минимальная площадь, предусмотренная на одного посетителя, должна быть не менее 4 квадратных метров. Однако число инфицированных и умерших от вируса не становится меньше.