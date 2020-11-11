Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на отметке 0,99
В Ростовской области в течение всей рабочей недели коэффициент распространения коронавируса равен 0,99. О новых данных 13 ноября сообщило региональное правительство.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона составил 824,7, а коэффициент распространения опасной инфекции сохранил значение предыдущих дней - 0,99.
Как отметил руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, от каждого больного COVID-19 заражается как минимум еще один человек. Поэтому разница между текущим значением и единицей, при которой вводят режим самоизоляции, незначительная. В связи с этим ограничения, по словам главного санврача донского региона, пока снимать нельзя.
Несмотря на стабильность коэффициента, количество заболевших продолжает расти. За последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 310 жителям Ростовской области. Всего за период пандемии заразились 34 657 человек, из которых 1 031 не смог справиться с опасной инфекцией. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 18 дончан: 10 женщин в возрасте от 48 до 90 лет и восемь мужчин от 44 до 91 года.