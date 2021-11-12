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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до единицы

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса впервые за долгое время снизился. За сутки с 15 по 16 ноября он упал до единицы.

Вместе с этим показателем уменьшился и прирост инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 646 человек. Общее число зараженных достигло 166 452. Большинство пациентов с COVID-19 - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Пациенты этих возрастных категорий составляют около двух третей.

Число смертей при этом не снижается. За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 33 человек. Всего с начала пандемии скончались 8 209 жителей Ростовской области. По информации правительства региона, все они страдали хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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