Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до единицы

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса впервые за долгое время снизился. За сутки с 15 по 16 ноября он упал до единицы.Вместе с этим показателем уменьшился и прирост инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 646 человек. Общее число зараженных достигло 166 452. Большинство пациентов с COVID-19 - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Пациенты этих возрастных категорий составляют около двух третей.Число смертей при этом не снижается. За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 33 человек. Всего с начала пандемии скончались 8 209 жителей Ростовской области. По информации правительства региона, все они страдали хроническими заболеваниями.