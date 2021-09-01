Коэффициент распространения коронавируса на Дону второй день держится на отметке 0,99. Об этом 3 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.Коэффициент распространения показывает сколько человек заражает один инфицированный до изоляции. С 2 сентября в донском регионе этот показатель впервые за две недели опустился ниже единицы. Обычно именно на него смотрят специалисты роспотребнадзора при введении новых коронавирусных ограничений или ослаблении существующих.В связи с этим в Ростовской области вновь смягчили противокоронавирусные меры. С 6 сентября откроются заведения общепита в ТРЦ. Заполняемость театров и кинозалов увеличится до 50%. Также возобновится плановая медицинская помощь, профосмотры и диспансеризация.За сутки на Дону выявили еще 477 случаев заражения. С начала пандемии в Ростовской области заболели больше 125 тысяч человек.