Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону второй день держится на отметке 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону второй день держится на отметке 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону второй день держится на отметке 0,99. Об этом 3 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.

Коэффициент распространения показывает сколько человек заражает один инфицированный до изоляции. С 2 сентября в донском регионе этот показатель впервые за две недели опустился ниже единицы. Обычно именно на него смотрят специалисты роспотребнадзора при введении новых коронавирусных ограничений или ослаблении существующих.

В связи с этим в Ростовской области вновь смягчили противокоронавирусные меры. С 6 сентября откроются заведения общепита в ТРЦ. Заполняемость театров и кинозалов увеличится до 50%. Также возобновится плановая медицинская помощь, профосмотры и диспансеризация.

За сутки на Дону выявили еще 477 случаев заражения. С начала пандемии в Ростовской области заболели больше 125 тысяч человек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.