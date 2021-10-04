Коэффициент распространения коронавируса на Дону увеличился до 1,05

В Ростовской области впервые за долгое время коэффициент распространения коронавируса превысил единицу. По данным на 6 октября, этот показатель равен 1,05.Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 514 человек. Всего с начала пандемии пациентами с COVID-19 стали 141 674 жителя региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.Не уменьшается и количество смертей от опасной инфекции. За минувшие сутки от вируса скончались 34 человека. Это 20 женщин от 50 до 92 лет и 14 мужчин - от 46 до 89 лет. За период пандемии, по информации правительства региона, умер 6 991 пациент ковидных госпиталей.