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Коэффициент распространения коронавируса на Дону уменьшился до 1,04

Коэффициент распространения коронавируса на Дону уменьшился до 1,04
В Ростовской области уменьшился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 9 ноября, этот показатель равен 1,04. Показатель заболеваемости вырос до 3 852 на 100 тысяч населения.

Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 646 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 161 890 жителей региона. Большинство из них выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства Ростовской области, от тяжелых последствий болезни скончался 7 981 человек.

В связи с ухудшением эпидситуации на Дону ввели полный локдаун в дни, объявленные нерабочими. С 1 по 7 ноября в регионе были закрыты все СПА-салоны, фитнес-залы, салоны красоты и заведения общепита. Прирост инфицированных и смертность не уменьшились, однако ограничения все-таки ослабили.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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