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Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова пошел на спад

Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова пошел на спад
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал снижаться. По данным на 30 ноября, этот показатель равен 0,99.

Несмотря на то, что значение коэффициента упало, в регионе не уменьшилось число случаев инфицирования COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 653 человек. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 175 544 жителей области.

Большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 8 729 человек скончались от тяжелых последствий. Из них 34 - за последние сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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