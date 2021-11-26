Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова пошел на спад

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал снижаться. По данным на 30 ноября, этот показатель равен 0,99.Несмотря на то, что значение коэффициента упало, в регионе не уменьшилось число случаев инфицирования COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 653 человек. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 175 544 жителей области.Большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 8 729 человек скончались от тяжелых последствий. Из них 34 - за последние сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.