Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает держаться на отметке 1,1. Об этом сообщили в правительстве донского региона 5 августа.Коэффициент распространения - это показатель темпов развития инфекции. Если он выше единицы, Роспотребнадзор обычно рекомендует ужесточать противокоронавирусные меры в регионе, если ниже - наоборот, ослаблять ограничения.Для сравнения: в Краснодаре этот показатель равен 0,99, а в Волгоградской области, как и на Дону, - всего 1,1. Причём стоит отметить, что коэффициент распространения только частично показывает картину. Так, например, в Краснодаре, несмотря на более низкий показатель, от инфекции умирает почти каждый седьмой, когда в Ростове процент скончавшихся не доходит до 5%.За последние сутки в Ростовской области заразились 456 человек. Всего число заразившихся на Дону нарастающим итогом достигло 111 842 жителей Ростова и области.