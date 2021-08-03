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Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает держаться на отметке 1,1

Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает держаться на отметке 1,1

Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает держаться на отметке 1,1. Об этом сообщили в правительстве донского региона 5 августа.

Коэффициент распространения - это показатель темпов развития инфекции. Если он выше единицы, Роспотребнадзор обычно рекомендует ужесточать противокоронавирусные меры в регионе, если ниже - наоборот, ослаблять ограничения.

Для сравнения: в Краснодаре этот показатель равен 0,99, а в Волгоградской области, как и на Дону, - всего 1,1. Причём стоит отметить, что коэффициент распространения только частично показывает картину. Так, например, в Краснодаре, несмотря на более низкий показатель, от инфекции умирает почти каждый седьмой, когда в Ростове процент скончавшихся не доходит до 5%.

За последние сутки в Ростовской области заразились 456 человек. Всего число заразившихся на Дону нарастающим итогом достигло 111 842 жителей Ростова и области.

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