Коэффициент распространения коронавируса на Дону приближается к единице

В Ростовской области начал снижаться коэффициент распространения COVID-19. За период с 23 по 24 декабря он упал до 1,01.При этом число инфицированных не уменьшается. За последние 24 часа медики выявили 383 зараженных дончанина. Из них 37,4% - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Немного меньше - 36% случаев - специалисты зафиксировали среди молодежи от 18 до 45 лет. Диагноз подтвердился у 15,7% пенсионеров от 66 до 79 лет и 5,2% людей старше 80 лет. Не стали исключением и дети: 5,7% несовершеннолетних подхватили COVID-19.С начала пандемии в регионе зарегистрировано 48 930 случаев инфицирования. Из них 1 911 человек не смогли справиться с опасным вирусом. За прошедшие сутки жертвами болезни стали 24 пациента. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.