Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на прежней отметке

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. По данным на 26 ноября, он равен 0,99.Несмотря на стабильность этого показателя, ежедневный прирост инфицированных не уменьшается. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 646 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватил 172 931 житель региона. Вместе с этим числом увеличился и показатель заболеваемости коронавирусом на Дону. Теперь он составляет 4 115 на 100 тысяч населения.Растет и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки инфекция забрала жизни 39 человек, среди которых - две молодые девушки. В региональном правительстве сообщили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии скончались 8 579 человек.