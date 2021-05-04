Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 0,92

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 12 мая, он равен 0,92, хотя раньше этот показатель долгое время не падал ниже 0,96-0,98. Это значит, что вероятность заражения инфицированными дончанами до самоизоляции здоровых людей немного снизилась. При этом для перехода на следующий этап снятия ограничений необходимо значение не более 0,5. Показатель отразился и на количестве заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 201 человека.Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 90 522 человека. Из них 4 149 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, они страдали хроническими заболеваниями и скончались от тяжелых последствий коронавируса. За прошедшие сутки из жизни ушли 15 жителей региона в возрасте от 36 до 85 лет.