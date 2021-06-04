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Коэффициент распространения коронавируса на Дону не повышается несколько дней

Коэффициент распространения коронавируса на Дону не повышается несколько дней


Коэффициент распространения - это среднее количество человек, которых инфицирует один больной до начала изоляции. На сегодняшний день в Ростове этот показатель ниже единицы, а точнее 0,89. Для сравнения в Краснодарском крае коэффициент равен одному, а в Ставропольском крае - 1,4.

За весь период пандемии на сегодняшний день в Ростовской области заразилось 95 309 человек. Из них за всё время погибло 4 513 жителей Дона.

Лечение в стационарных условиях получают 944 человека. Шесть из них в тяжёлом состоянии и подключены к ИВЛ. В более лёгкой, но не без помощи искусственной вентиляции лёгких, болезнь переносит 91 человек.

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