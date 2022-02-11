Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 1,35

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 14 февраля, он равен 1,35.Уменьшается и число новых пациентов с COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 3 962 человек. Это на 500 меньше, чем за прошлый день. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 266 838 человек.По информации правительства региона, 10 170 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. За минувшие сутки болезнь COVID-19 унес жизни шести мужчин. Самому молодому из них было 62 года, а самому пожилому - 84.