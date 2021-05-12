Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 0,92

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет прежнее значение. По данным на 14 мая, он равен 0,92.Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился до 2 164 на 100 тысяч жителей донского региона. Вместе с ним выросло и число зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 204 человек, а общее количество составили 90 925. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Однако вирус коснулся всех возрастных групп.Как правило, коронавирус вызывает осложнения хронических заболеваний, что и приводит к летальным исходам. За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни 26 человек в возрасте от 45 до 87 лет. Всего с начала пандемии скончались 4 198 пациентов ковидных госпиталей, сообщили в областном правительстве.