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Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 0,92

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 0,92
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет прежнее значение. По данным на 14 мая, он равен 0,92.

Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился до 2 164 на 100 тысяч жителей донского региона. Вместе с ним выросло и число зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 204 человек, а общее количество составили 90 925. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Однако вирус коснулся всех возрастных групп.

Как правило, коронавирус вызывает осложнения хронических заболеваний, что и приводит к летальным исходам. За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни 26 человек в возрасте от 45 до 87 лет. Всего с начала пандемии скончались 4 198 пациентов ковидных госпиталей, сообщили в областном правительстве.

Фото: Freepik.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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