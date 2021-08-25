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Коэффициент распространения коронаивируса в Ростовской области почти две недели держится на единице

Коэффициент распространения коронаивируса в Ростовской области почти две недели держится на единице

Уже 11-й день коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на единице. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей составляет 2 918. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 августа.

Коэффициент распространения - это показатель темпов развития вируса. Согласно этим данным, в среднем каждый инфицированный до изоляции успевает заразить еще одного человека. А значит развитие вируса приостановилось. В связи с этим, с 26 августа на Дону скорректировали коронавирусные ограничения.

Теперь ростовчане и жители области могут спокойно посещать кафе и рестораны, если там есть летние веранды. Вакцинированные и переболевшие вновь имеют возможность насладиться спортивными мероприятиями вживую, сходить в баню или сауну, посетить закрытый аквапарк и покататься на аттракционах в парках. Также отменены были ограничения на посещаемость заведений общепита. При этом справку о вакцинации, о наличии антител или свежий ПЦР-тест предоставить придется.

Всего с начала пандемии в Ростовской области выявили 122 476 заболевших. В том числе 488 инфицированных, выявленных за последние 24 часа.

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