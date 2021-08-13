Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области вновь снизился до единицы. Об этом сообщили в правительстве донского региона 17 августа.Коэффициент распространения коронавируса - это показатель темпов роста инфекции. Чем он выше, тем чаще вирус попадает от больного человека к здоровому. Если коэффициент выше единицы, Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коонавирусные ограничения, чтобы не допустить необратимых последствий.Так, в Ростовской области с 4 августа действуют новые противокоронавирусные меры. Жители Ростова и области остались недовольны подобными действиями правительства. Так, представители бизнеса отправили губернатору письмо с просьбой отменить постановление, а жители собрали почти 40 тысяч подписей против новых ограничений.В то же время количество заразившихся ежедневно росло до рекордных значений. Жители также были недовольны, профессиональные сообщества отправляли письма, жители составляли петиции. По словам главы Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, ограничения отлично себя показали. В первую очередь снизился рост распространения.- Уровень заболеваемости остается на высоком уровне. На 32-й неделе заболели COVID-19 почти 3,4 тысячи человек, что меньше, чем средне-российский показатель. Вместе с тем это значение на 5% выше, чем на прошлой неделе. При этом хочу напомнить, что на 29-й, 30-й и 31-й неделях темпы прироста были устойчиво выше 10%, - поделился Евгений Ковалев.Всего с начала пандемии в области заразились больше 117 тысяч человек, в том числе 484 новых случая заражения выявлены за последние сутки.