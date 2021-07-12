Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 1,2
Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 1,2. Об этом стало известно 14 июля.
Коэффициент распространения - это показатель темпов роста инфекции. Чем он выше, тем быстрее вирус распространяется в регионе. При повышении этого показателя властям рекомендуется ужесточать коронавирусные ограничения, а при понижении - вновь вводить послабления.
Обычно рубежная линия находится в районе единицы. В начале июля инфекция на Дону перешла эту границу. В связи с этим власти ввели дополнительные меры по сдерживанию вируса. Так, с 12 июля власти рекомендовали переводить пенсионеров на удалёнку. Более того, офис должен быть заполнен не больше чем на 70%.
Всего за весь период пандемии на Дону опасную болезнь подхватили 103 368 человек. В том числе 318 инфицированных, выявленных за последние сутки. Не смогли побороть вирус уже больше 4 тысяч человек.