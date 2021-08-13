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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает держаться на отметке 1,1

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает держаться на отметке 1,1

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает держаться на отметке 1,1. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

За сутки с 15 по 16 августа коэффициент не снизился ни на одну десятую. При таких показателях санитарные службы рекомендуют ужесточать коронавирусные ограничения, чтобы не допустить необратимых последствий. В правительстве уже ввели новые ограничения, однако, несмотря на это, число заболевших продолжает ежедневно расти.

На 100 тысяч человек показатель заболевших равен 2 788. А это значит, что уже больше двух процентов населения донского региона больны, переболели или скончались от контакта с коронавирусом.

Всего с начала пандемии опасное заболевание подхватили 117 136 человек, в том числе 487 новых случаев заражения выявлено за прошедшие сутки.

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