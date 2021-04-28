Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на значении 0,98

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохранил значение предыдущих дней. По данным на 30 апреля, он равен 0,98. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить одного здорового человека.За минувшие 24 часа в донском регионе выявили 230 случаев заболевания COVID-19. Вместе с числом зараженных увеличился и показатель инфицированных. Он вырос до 2 093 на 100 тысяч жителей.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватил 87 961 человек. Среди них 4 045 скончались от осложнений, вызванных болезнью. За последние сутки с инфекцией не справились 12 человек. Это шесть женщин в возрасте от 56 до 84 лет и шестеро мужчин от 40 до 86 лет. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.