Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остаётся на отметке 1,2

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остаётся на отметке 1,2. Об этом сообщили власти донского региона 16 июля.Коэффициент распространения - это показатель темпов развития болезни в регионе. Для сравнения: в Краснодарском крае он равен 1,03, а в соседней Волгоградской области - 1,06. А, к примеру, в Москве он составляет всего 0,85.Также специалисты сообщают о группах риска. Сейчас чаще всего заражаются люди в возрастной группе от 18 до 45 лет. В этом промежутке находится почти 50% всех заболевших. Кроме того, опасаться стоит людям предпенсионного возраста, от 46 до 65 лет. Их почти четверть из общего числа инфицированных.Всего с момента появления вируса на Дону заразились 104 020 человек, включая 330 случаев за сегодня. Самое большее количество больных среди городов и районов региона нашли в Ростове. В донской столице их оказалось 122.