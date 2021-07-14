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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остаётся на отметке 1,2

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остаётся на отметке 1,2

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остаётся на отметке 1,2. Об этом сообщили власти донского региона 16 июля.

Коэффициент распространения - это показатель темпов развития болезни в регионе. Для сравнения: в Краснодарском крае он равен 1,03, а в соседней Волгоградской области - 1,06. А, к примеру, в Москве он составляет всего 0,85.

Также специалисты сообщают о группах риска. Сейчас чаще всего заражаются люди в возрастной группе от 18 до 45 лет. В этом промежутке находится почти 50% всех заболевших. Кроме того, опасаться стоит людям предпенсионного возраста, от 46 до 65 лет. Их почти четверть из общего числа инфицированных.

Всего с момента появления вируса на Дону заразились 104 020 человек, включая 330 случаев за сегодня. Самое большее количество больных среди городов и районов региона нашли в Ростове. В донской столице их оказалось 122.

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