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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону сохраняет показатели

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону сохраняет показатели
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вторые сутки сохраняет свои показатели. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 2 марта.

За минувшие сутки коэффициент остался в пределах 0,91. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей снова поднялся, несмотря на то, что новых заражённых зафиксировано меньше, чем за 1 марта. На сегодняшний день результат составил 1 751.

Добавим, за всё время пандемии на Дону специалисты выявили 73 597 инфицированных. Из них 282 случая зарегистрировали в период с 1 на 2 марта. К сожалению, 3 129 человек не смогли справиться с опасной болезнью. Ещё 14 пациентов ковидных госпиталей скончались накануне.

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