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Коечный фонд в Ростове заполнен на 94%

Коечный фонд в Ростове заполнен на 94%
В Ростовской области выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Большинство из них - жители донской столицы.

Накануне коечный фонд увеличили еще на 160 мест. По данным на 26 июля, в стационарах получали лечение 1 472 человека, что составляет уже 94%. При этом ежедневно медики госпитализируют более 100 человек. Такими темпами коечный фонд будет перегружен в ближайшие дни.

В начале июля на Дону ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а вскоре и ужесточили карантинные меры. Однако прирост инфицированных продолжает расти до сих пор.

В донской столице привились порядка 374 тысяч человек. По информации городской администрации, процент привитых в городе еще не достиг необходимого уровня для формирования коллективного иммунитета. Среди вакцинированных COVID-19 подхватили около 2,5%. В основном люди заболевали в период формирования иммунитета.

Фото: Interfax-Russia.ru.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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