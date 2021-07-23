Коечный фонд в Ростове заполнен на 94%
В Ростовской области выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Большинство из них - жители донской столицы.
Накануне коечный фонд увеличили еще на 160 мест. По данным на 26 июля, в стационарах получали лечение 1 472 человека, что составляет уже 94%. При этом ежедневно медики госпитализируют более 100 человек. Такими темпами коечный фонд будет перегружен в ближайшие дни.
В начале июля на Дону ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а вскоре и ужесточили карантинные меры. Однако прирост инфицированных продолжает расти до сих пор.
В донской столице привились порядка 374 тысяч человек. По информации городской администрации, процент привитых в городе еще не достиг необходимого уровня для формирования коллективного иммунитета. Среди вакцинированных COVID-19 подхватили около 2,5%. В основном люди заболевали в период формирования иммунитета.
Фото: Interfax-Russia.ru.