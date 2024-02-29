Казаки Ростовской области посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

Делегация Всевеликого войска Донского во главе с заместителем губернатора Ростовской области, атаманом Сергеем Бодряковым побывала на выставке «Россия» на ВДНХ. Более сотни донских казаков 27 февраля посетили стенд Ростовской области.На форуме Ростовская область представила успешные донские проекты, трудовые достижения, историю и завтрашний день региона. Наибольшее внимание посетителей привлекли игровые экспонаты, например, виртуальная «Битва комбайнов» и интерактивный Красный Конь. Будущее региона представили на стенде проектом комплексного развития донской столицы «Новый Ростов».19 февраля на выставке был День Ростовской области. Донские кадеты представили гостям форума плац-парад барабанщиков, а карабинеры продемонстрировали искусство владения оружием. Также юные чтецы и певцы исполнили композицию с прославлением донского края.Следующий шаг в программе деловой поездки станет участие в работе II Большого круга Всероссийского казачьего общества. Во время мероприятия поднимут вопросы деятельности казачьих обществ, участия казаков в укреплении безопасности и защите государственных интересов. Также обсудят усиление патриотической составляющей в воспитании и обучении молодежи.- Участие в СВО стерло границы и соперничество между казаками, казачьими обществами, ликвидировало шелуху надуманных противоречий. Осталось только служение Отечеству! А эта задача для всех казаков едина, несмотря на форму организации, - отметил Сергей Бодряков.