Кассационный суд признал незаконным отказ в продлении ареста донскому министру здравоохранения Быковской
Четвёртый кассационный суд в Краснодаре отменил постановление Ленинского районного суда Ростова и Ростовского областного суда об отказе продлить домашний арест министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Заседание прошло 18 мая.
Ранее адвокат министра Павел Лапшов написал на своей странице в инстаграме, что суд рассмотрит кассационное представление прокурора Ростовской области на состоявшиеся в Ростове судебные акты, освободившие из-под домашнего ареста его подзащитных.
«Аргументы прокурора формальны и лишены конкретики, что даёт нам надежду на то, что суд объективно откажет в заявленном требовании», - прокомментировал юрист.
Из-за распространения коронавируса, заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Судья с секретарем и прокурором находились в Краснодаре, а адвокат с доверителями и следователем в Ростове.
Однако вопреки ожиданиям защитника, суд принял решение об отмене решений, принятых судами первой инстанции.
«Пока можем сказать, что мы к такому не были готовы, были уверены в том, что решения судов будут признаны законными. По каким основаниям они были отменены и что там послужило причиной - будем разбираться. В любом случае, продлевать в данной ситуации уже нечего», - прокомментировал Лапшов агентству «Интерфакс-Юг».⠀
Напомним, 29 ноября Ленинский районный суд Ростова отправил Татьяну Быковскую под домашний арест. Она и её заместитель Станислав Беседовский подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупки на право утилизации медицинских отходов. Коллегу министра суд заключил под стражу.
Во время очередного заседания по избранию меры пресечения высокопоставленной чиновнице, суд освободил её из-под домашнего ареста. На следующий день, 29 января, Татьяна Быковская вышла на работу.
В настоящее время она активно ведёт борьбу с коронавирусом в регионе. 25 апреля Быковскую госпитализировали прямо с рабочего места. У чиновницы случился сердечный приступ. К своим обязанностям она вернулась 6 мая.