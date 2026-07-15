Каскадер Евгений Чеботарев рассказал, сколько тратит на свои трюки

Фото: СоцСети

Экстремал Евгений Чеботарев рассказал, сколько уходит средств на организацию трюков. Об этом в своих соцсетях он сообщил 15 июля.Как рассказал экстремал, трюками он занимается уже в течение восьми лет. При этом часто в своих видеороликах он задействует машины стоимостью свыше 20 миллионов рублей. Также в аренду он берет сельхозмашины, экскаваторы и даже самолет.Чеботарев снял уже 150 трюков. По его словам, самым дорогим будет 151-й трюк. На его организацию он потратил 2,6 миллиона рублей.Напомним, в прошлом видео каскадер повторил трюк из «Ну, погоди!», оказавшись под движущимся комбайном. Экстремал залез под комбайн, и сельхозтехника в этот момент начала движение. Трагедии удалось избежать.